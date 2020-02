Lagerhalle in Waizenkirchen abgebrannt - zehn Feuerwehren im Einsatz

Auf einem Bauernhof in der Ortschaft Prambachholz stand eine landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle in Flammen. Gegen 2.45 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Einsatzort wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Insgesamt wurden zehn Feuerwehren alarmiert.

Diese konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Halle brannte aber völlig aus.

Verletzt wurde niemand, die Brandursache muss erst ermittelt werden.