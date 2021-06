Lärm auf der Donaulände: Betrunkener festgenommen

Schon mehrmals musste die Polizei an den vergangenen Wochenenden ausrücken, um dem Lärm auf der Linzer Donaulände ein Ende zu setzen. In der Nacht auf Samstag ist es wieder passiert. Ein Betrunkener, der mit einer Lautsprecherbox die Anrainer um den Schlaf brachte, wurde festgenommen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtet, hatte sich der 31-jährige Dominikaner geweigert, die Musik abzustellen. Wegen der Lärmerregung sei er in jeder Nacht bereits mehrfach von unterschiedlichen Streifen angezeigt worden.

Gegen 4.40 Uhr stellten die Beamten die Lautsprecherbox auf der Donaulände sicher. Das wollte der Mann, der laut Alkotest 1,66 Promille intus hatte, nicht einsehen und wehrte sich derart heftig, dass er einen Polizisten bei der Festnahme leicht verletzte und ihn mit dem Umbringen bedrohte. Sein Verhalten hat nun mehrere Anzeigen zur Folge.

