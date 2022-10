Längere Ausgehzeiten für Jugendliche? FPÖ stellt sich quer

Wie berichtet, muss das Jugendschutzgesetz novelliert werden. Die zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) plant unter anderem die Angleichung der Ausgehzeiten an die Regelungen der anderen Bundesländer, also bis zum 14. Lebensjahr bis 23 Uhr ausgehen und bis zum 16. Lebensjahr bis 1 Uhr. Unterstützung kommt von der Jungen Volkspartei und der grünen Jugendsprecherin im OÖ-Landtag Anne-Sophie Bauer. "Was in acht Bundesländern klappt, muss doch auch in Oberösterreich klappen", sagt Bauer, die von einer Peinlichkeit spricht, dass die schwarz-blaue Koalition vor fünf Jahren eine bundesweite Vereinheitlichung verhindert hat. Im Rest Österreichs traue man den Jugendlichen und ihren Eltern jetzt seit Jahren zu, vernünftig mit den maximalen Ausgehzeiten umzugehen.

Haimbuchner sieht "falsches Signal"

Ganz anders sieht das die FPÖ. "Als Familienreferent und Familienvater lehne ich eine Ausweitung der Ausgehzeiten ab. Eine derartige Regelung wäre ein falsches Signal aus er Politik für besorgte Eltern", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und führt als Argumente reduzierte Straßenbeleuchtungen aus Energiespargründen genauso an wie ein "erhebliches Sicherheitsrisiko" vor dem Hintergrund der "Migrationswelle". Er sieht das oberösterreichische Modell als Vorbild, wonach Jugendliche unter 14 Jahren bis 22 Uhr und unter 16 Jahren lediglich bis 24 Uhr ausgehen dürfen. Oberösterreich solle nicht die Regelung der anderen Bundesländer übernehmen, sondern diese das OÖ-Modell.

"Blaue Retrobrise"

Die grüne Jugendsprecherin Anne-Sophie Bauer wiederum kontert mit positiven Stellungnahmen der Kinder- und Jugendanwaltschaft, der Bundesjugendvertretung und der ÖVP-Jugend und spricht von einer "miefigen, blauen Retrobrise". "Die Blamage rund um die Novelle des Jugendschutzgesetzes vor fünf Jahren droht sich damit zu wiederholen", sagt Bauer. Sie sieht "Schikanen" für die Jugendlichen im Bundesland, gerade in grenznahen Regionen entstehe eine "groteske" Situation. Es werde nun an der ÖVP liegen, ihren Regierungspartner "aus seiner ideologischen Trutzburg herauszubekommen und Richtung Gegenwart zu ziehen".

Neos kritisieren "Blockade" der FPÖ

Ähnlich die Neos: Sie kritisieren die "Blockade" der FPÖ. Oberösterreich hinke gewaltig nach und schränke so Jugendliche unnötig ein. "Für uns ist absolut keine sachliche Begründung ersichtlich, weshalb 14-Jährige in Oberösterreich früher daheim sein sollten als alle anderen Jugendlichen im gesamten Rest Österreichs", so Klubobmann Felix Eypeltauer. Er forderte die ÖVP auf, "nicht weiter den Koalitionsfrieden" über die Wünsche der Jugendlichen zu stellen.

ÖVP schweigt

Die ÖVP, deren Position wohl den Ausschlag geben dürfte, legt sich unter Verweis auf laufende Gespräche noch nicht fest. "Ich bin optimistisch, dass es schon bald eine gute Lösung geben wird, die Kinder und Jugendliche vor Gefahren schützt und ihnen gleichzeitig die größtmögliche Freiheit einräumt", blieb Klubobmann Christian Dörfel vage.

Beteiligungsprozess angekündigt

Schon vor dem aktuellen Streit hat Gerstorfer jedenfalls einen breiten Beteiligungsprozess angekündigt. So wurden Jugendliche bereits auf der Berufsinformationsmesse in Wels zum Jugendschutzgesetz befragt. Zudem will man regionale Jugendberater, Schüler durch Info-Workshops und Eltern mittels Fragebogen bzw. Online-Befragung einbinden. Auch der Landesjugendbeirat soll im Frühjahr 2023 mitreden dürfen.