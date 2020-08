Labors sollen heute klären, wie Keime in Steyrs Wasser gelangt sind

Bei den Steyrer Supermärkten war am Samstag Aktionstag für Getränke und Mineralwasser. Das hätte es zu einem verstärkten Absatz des kühlen Nass nicht gebraucht. Nachdem der Magistrat am Freitagnachmittag bekannt gab, dass wegen einer Bakterienverseuchung das Leitungswasser in allen Stadtteilen westlich der Enns nicht mehr ohne Weiteres genießbar sei, deckten sich viele Leute mit Mineralwasser in Flaschen ein, solange der Vorrat in den Geschäften reichte.

Bis auf Weiteres müssen Bewohner der Gebiete Steyrdorf, Gründberg, Unterhimmel, Wehrgraben, Innere Stadt und Pyrach das Leitungswasser mindestens drei Minuten lang abkochen, bevor sie es zum Kochen, Trinken oder Zähneputzen verwenden dürfen. Von der Einschränkung betroffen ist die halbe Stadt, das sind rund 20.000 Einwohner.

Für heute werden weitere Laborbefunde erwartet, die Aufschluss geben, woher die Verunreinigung mit Escherichia-coli-Bakterien und Enterokokken in das Leitungsnetz gelangte. Der Geschäftsführer der Stadtbetriebe, Peter Hochgatterer, schloss indes aus, dass die Keime über die städtischen Brunnen eingesickert sein könnten.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at