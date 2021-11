In einer Apotheke in Urfahr ließ sich Josef K.* PCR-testen. Bis 72 Stunden nach der Probenentnahme ist das negative Testergebnis gültig. Doch erst nach 60 Stunden erhielt er sein Resultat, sein Test galt nur noch einen halben Tag. "Wie soll ich so meiner Arbeit nachgehen?", schreibt er den OÖNachrichten. Er ist damit nicht der Einzige, denn Getestete warten oft tagelang auf ihr Ergebnis.