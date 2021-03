L17-Lenker fuhr unter Kokaineinfluss

Der junge Drogenlenker ist am frühen Samstagnachmittag bei einer Schwerpunktkontrolle ins Netz gegangen. Wie die Landespolizeidirektion berichtet, hatten Vöcklabrucker Beamte den Wagen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung bei der Autobahnauffahrt angehalten. Der Anblick und das Verhalten des L17-Lenkers deuteten darauf hin, dass er Drogen konsumiert hatte. Er habe seine Augen kaum offenhalten können. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht: Er ergab ein "stark positives Ergebnis auf Kokain", so die Polizei. Ein Amtsarzt stellte schließlich die Fahruntauglichkeit des 18-Jährigen fest. Der Bursche hatte mit seinem Vater und seiner Mutter eine Ausbildungsfahrt unternommen, die folglich in Mondsee zu Ende war.

Neben dem jungen Drogenlenker erwischten die Vöcklabrucker Polizisten bei den Schwerpunktkontrollen noch weitere Verkehrssünder. Ein Mann saß am Steuer, ohne einen Führerschein zu besitzen, ein anderer hatte 1,54 Promille Alkohol im Blut, und ein weiterer hatte sein Fahrzeug auf einer Freilandstraße auf 184 km/h beschleunigt.

Darüber hinaus brachten die Verkehrspolizisten zahlreiche weitere Übertretungen zur Anzeige, unter anderem erfolgten zwei Kennzeichenabnahmen.

