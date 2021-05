KZ-Mauthausen: "Die größte Gefahr ist das Vergessen"

Wieder etwas kleiner als gewohnt wird die Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen am Sonntag ausfallen. Aber anders als im Vorjahr können heuer kleine Delegationen vor Ort teilnehmen. Bereits gestern, Freitag, legten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) einen Kranz in der Gedenkstätte nieder.

"Mauthausen ist ein Ort der Erinnerung und eine Mahnung für uns Gegenwärtige. Ein klares Nein zu jeder Form von Totalitarismus, keine Toleranz gegenüber Rassismus und Antisemitismus", sagte Van der Bellen.

"Vernichtete Vielfalt"

Die größte Gefahr gehe vom Vergessen aus, sagte Stelzer. "Davon, dass wir uns nicht mehr daran erinnern, was Menschen einander antun können, wenn wir Antisemitismus und Rassismus in unserer Mitte dulden." 200.000 Menschen waren von 1938 bis 1945 in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern inhaftiert. Knapp die Hälfte von ihnen wurde ermordet.

Am 7. Mai 1945 wurde Mauthausen von US-Truppen befreit. Jedes Jahr wird hier seither den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Üblicherweise kommen zur Befreiungsfeier Tausende Gäste aus aller Welt, darunter auch Überlebende des Lagers. Wurde die Feier vergangenes Jahr virtuell abgehalten, sind heuer Kranzniederlegungen erlaubt, auch wenn die Teilnehmerzahl der Delegationen begrenzt ist. Die Feierlichkeiten unter dem Thema "Vernichtete Vielfalt" können via Livestream auf der Seite des Mauthausen Komitees (www.mkoe.at) und auf ORF III verfolgt werden. Der Gedenkzug beginnt um 11 Uhr: Jugendliche verlesen den "Mauthausen-Schwur", Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich und Andreas Baumgartner-Danilovic vom Comité International de Mauthausen halten Reden.

Posthum "für Opferbereitschaft, Mut und Tapferkeit während des Großen Vaterländischen Krieges" wird heute Maria Langthaler vom Botschafter Russlands ausgezeichnet. Ihre Familie verbarg zwei sowjetische Gefangene, die aus Mauthausen geflüchtet waren. Ihre Tochter Anna Hackl nimmt den Orden entgegen. (mis)