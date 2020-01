KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit Hakenkreuzen beschmiert

"Wir sind zutiefst erschüttert und verurteilen diese Straftat auf das Schärfste", heißt es in einer Aussendung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Ausgelöst haben die Entrüstung unbekannte Täter, die am Donnerstag auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers insgesamt fünf Hakenkreuze auf das niederländische Nationalmonument schmierten. Auf dem Denkmal sind die Namen von mehr als 1600 im KZ Mauthausen ermordeten Niederländern angeführt.

Sowohl die Polizei als auch die niederländische Botschaft seien über den Vorfall informiert worden. Die weitere Vorgehensweise werde mit der Botschaft abgestimmt, informierte die Leitung der KZ-Gedenkstätte.

Es ist dies nicht der erste einschlägige Vorfall in Mauthausen: Bereits 2015 haben Besucher im sogenannten "Bunker" sowie in der früheren Wäscherei vier Hakenkreuze sowie den Schriftzug "Hitler" auf einer Wand entdeckt. Ein Jahr zuvor haben Unbekannte auf die Außenmauer der KZ-Gedenkstätte die Neonazi-Parole "Türkenrass ab ins Gras" geschmiert sowie das Grabmal eines türkischen Kindes geschändet. In keinem der Fälle konnte ein Täter ausgeforscht werden.

Im KZ Mauthausen und seinen zahlreichen Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen ermordet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.