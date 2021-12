Kuscheln, einfrieren, verkriechen: So verbringen Insekten den Winter

LINZ. Jetzt, da Schnee und Frost Einzug gehalten haben, scheinen sie plötzlich wie von der Bildfläche verschwunden: Bienen, Käfer, Schmetterlinge und andere Insekten. Sie ziehen sich im Winter in ihre Verstecke zurück. Dort wollen sie am liebsten in Ruhe gelassen werden. Und dennoch können wir ihnen helfen, gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

"Die meisten Insekten suchen im Winter ein geschütztes Plätzchen und verharren dort in Kältestarre, bis der Frühling kommt", sagt Insektenforscherin Gudrun Fuß vom Naturschutzbund Oberösterreich. Damit ein Garten solche Rückzugsorte bietet, sollte er vor allem eins sein: unaufgeräumt.

Hohle Äste, morsches Holz und Pflanzenstängel, die nicht geschnitten werden, dienen beispielsweise Wildbienen und Schmetterlingspuppen als Winterquartier. Laubhaufen, die unter Bäumen und Sträuchern liegenbleiben, bieten unter anderem Hummeln, Lauf- und Marienkäfern einen Schlafplatz. "Dort sind die Tiere vor Fressfeinden geschützt, die Feuchtigkeit bewahrt sie vor Austrocknung und es ist auch nicht ganz so kalt", sagt Fuß.

Zitronenfalter können sich regelrecht einfrieren lassen. Bild: colourbox.de

Falsches Mitgefühl

Die meisten Insekten seien auf frostfreie Plätze angewiesen. Es gebe allerdings Ausnahmen: "Der Zitronenfalter hat spezielle Stoffe im Blut, eine Art Frostschutzmittel. Er kann sich daher regelrecht einfrieren lassen."

Marienkäfer rotten sich mitunter im Winter zu Gruppen zusammen. Mit dem Versuch, einander zu wärmen wie die Murmeltiere, habe das allerdings nichts zu tun, sagt Gudrun Fuß: "Wenn ein Marienkäfer an einem bestimmten Ort sitzt, dürften Artgenossen annehmen, dass es sich um einen geeigneten Ort zum Überwintern handelt und suchen ihn ebenfalls auf."

Käfer in Kältestarre kann man leicht für tot halten. Entdeckt man einen, ist es aber das Beste, ihn einfach an Ort und Stelle zu belassen. Das Gleiche gilt für Schmetterlinge wie Tagpfauenaugen, die in Kellern oder Schuppen sitzen. Die Tiere aus Mitgefühl mit ins Warme zu nehmen, schade ihnen. "Die Insekten glauben, es sei Frühling, wachen auf und verbrauchen dabei viel Energie. Die können sie aber nicht ersetzen, weil sie in unseren Häusern keine geeignete Nahrung finden", sagt Fuß. Die Folge: Die Insekten verhungern. Viel eher geholfen ist einem Falter, wenn der Besitzer des Kellers sicherstellt, dass für den Frühling eine Ausflugmöglichkeit vorhanden ist.

Nahrung für den Frühling

Apropos Frühling: Wer den Insekten zusätzlich etwas Gutes tun möchte, hat noch im Herbst Blumenzwiebel in die Erde gelegt. "Krokusse zum Beispiel sind einer der ersten Frühblüher", sagt Insektenforscherin Fuß. "Sie bieten Bienen und Hummeln ganz wichtige Nahrung, wenn sie nach dem Winter wieder aufwachen."