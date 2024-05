Kurzurlaub und Hochzeiten fallen ins Wasser: "Wetter wird nicht berühmt"

Regen, Wind und tiefe Temperaturen statt Sommer, Sonne und Badespaß. Am verlängerten Wochenende fällt in Österreich und beispielsweise auch Italien der Kurzurlaub genauso ins Wasser wie Hochzeiten. "Um es positiv auszudrücken, das Wetter wird nicht berühmt", sagt Alexander Ohms, Meteorologe von GeoSphere Austria, im OÖN-Gespräch.

Lesen Sie dazu auch: Wärmster Frühling der österreichischen Messgeschichte

Wetter "nicht untypisch"

Am Samstag, dem meteorologischen Sommerbeginn, wird es überall in Oberösterreich nass und trüb. Immer wieder regnet es. Zudem weht lebhafter Wind mit Spitzen von bis 50 Stundenkilometer. "Die Temperaturen von 12 bis 16 Grad fühlen sich nicht angenehm an", sagt Ohms. Laut dem Meteorologen sei das aktuelle Wetter, aber "nicht untypisch". So gebe es im Mai und Juni immer wieder kräftige Regenperioden.

Die detaillierte Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

Zu Starkregen, wie im Westen Österreichs sowie in Bayern komme es laut Ohms in Oberösterreich nicht. "Am Sonntag oder Montag wird man nur merken, dass der Wasserstand der Donau höher ist", sagt der Meteorologe.

Am Sonntag bleibt es unbeständig, es wird aber eine Spur freundlicher und wärmer. "Am Nachmittag sehen wir vereinzelt wieder ein paar Sonnenstrahlen", sagt der Meteorologe. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.

Front mit Gewitter und Regen

Eine Änderung der Wetterlage ist auch in der kommenden Woche nicht in Sicht. Nach kräftigen Regenschauern am Montag, warten aber auch ein paar sommerliche Tage. "Mittwoch und Donnerstag wird es aus heutiger Sicht überwiegend sonnig und wärmer", sagt Ohms. Am Freitag könnte die Temperaturen an manchen Orten auf bis zu 30 Grad steigen, ehe dann wieder ein Front mit Gewitter und Regen durch Oberösterreich zieht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber