Kurzschluss löste Großbrand aus

Ein Kurzschluss in einem Kleintransporter hat in der Nacht auf gestern einen Großbrand in einer Baggerfirma in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) ausgelöst. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

Ein Anrainer hatte um 2.40 Uhr Rauch gerochen und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand schien eine Stunde später schon gelöscht, als die Flammen auf den Raum oberhalb der Werkstatt übergriffen. Die dort gelagerten Flüssigkeiten lösten mehrere kleine Explosionen aus, woraufhin sich der Brand bis auf das Dach des Gebäudes ausbreitete. Um die Flammen zu löschen, legte die Feuerwehr eine Schlauchleitung vom Freibad. Ein Spezialfahrzeug öffnete das Hallendach.

Grund für den Kurzschluss könnte eine Autobatterie gewesen sein, die beim Ausbau des Motors des Kleintransporters vergessen worden sein dürfte.

