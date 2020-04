Kurzparkzonen: In Ried wird wieder gestraft

"Die Rieder Geschäfte haben wieder geöffnet. Daher gilt ab sofort wieder die Parkraumbewirtschaftung, die bis Ostern wegen der Covid-19-Maßnahmen ausgesetzt war", heißt es in einer Information der Stadtgemeinde. Das sei notwendig, um das Zu- und Abfahren beim Einkaufen zu gewährleisten.

Linz bleibt kulant bis 4. Mai

In Wels wird ab Donnerstag bei Verstößen in der Kurzparkzone wieder gestraft, die Landeshauptstadt Linz zeigt sich dagegen kulanter. Ab 4. Mai soll die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen wieder gelten, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) den OÖNachrichten. Man werde aber diese Woche überprüfen, ob genügend Parkraum zur Verfügung steht. Sollte das nicht so sein, werde man die Gebührenpflicht früher wieder einführen.

Gar nicht erst wieder in Kraft setzen muss Steyr seine Kurzparkzonen: Dort wurde die Gebührenpflicht nie aufgehoben.

