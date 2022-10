In der Nacht auf Montag waren Kupferdiebe – die OÖN haben berichtet – in Losenstein am Werk, schlugen zuerst einen Bewegungsmelder kaputt, brachen ein Nebengebäude auf und schalteten den Zählerkasten aus, womit es am Friedhof finster war. Aus dem Nebengebäude entwendeten die Diebe Werkzeuge, mit denen sie die Kupferelemente – Dachrinnen, Abdeckungen, eine große Kupferschale sowie eine Kupferfigur – abmontierten und dabei mehrere Gräber beschädigten.