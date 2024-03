Kurt Kotrschal: "Mehr Wölfe würden Wälder gesünder halten"

"Wolf näherte sich Eltern und Kleinkind im Mühlviertel, Tier zum Abschuss freigegeben" war vergangene Woche in den OÖNachrichten zu lesen. Seit Samstag darf bereits zum zweiten Mal in Folge ein Risikowolf in mehreren Jagdgebieten in den Bezirken Freistadt und Perg erlegt werden. Zwei Wölfe sind somit gemäß der Wolfsmanagementverordnung des Landes Oberösterreich bis Ende März zum Abschuss freigegeben.