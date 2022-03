Kurioser Diebstahl: Nach Toilettenpause bei A8-Pannenbucht war das Auto weg

Ein kurioser Vorfall hat sich am Donnerstag gegen 23.35 Uhr entlang der Innkreisautobahn (A8) in Aistersheim (Bezirk Grieskirchen) ereignet. Ein Autofahrer - es handelt sich um einen Italiener, der in Deutschland lebt - war Richtung Suben unterwegs, als er laut Polizei "kurzfristig" in einer Pannenbucht anhalten musste. Der Mann ließ den Schlüssel stecken und erleichterte sich etwa 15 Meter vom Auto entfernt hinter einem Gebüsch. Dabei nahm der Italiener zwei Gestalten wahr. Sie hätten sich seinem Auto genähert, sodass er sofort hin eilte, gab er zu Protokoll. Doch die Diebe waren schneller. Sie setzten sich in seinen Wagen und flüchteten damit Richtung Suben.