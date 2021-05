Feuerwehr und Tierrettung haben am Sonntag vergeblich versucht, einen Flamingo auf der Donau einzufangen. Woher der exotische Vogel kommt, ist noch unklar. Ein höchst ungewöhnlicher Anruf erreichte den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pupping am Sonntagnachmittag: Ein Flamingo war im Gemeindegebiet von Pupping (Bezirk Eferding) auf der Donau gesichtet worden, die Tierrettung bat um Unterstützung bei ihrem Einsatz. Zwei Kameraden der Feuerwehr Pupping rückten mittels Zille an. Fast zwei