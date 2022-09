Er wollte am vergangenen Sonntag die Ruhestätte seines vor drei Jahren verstorbenen Sohnes am Barbarafriedhof in Linz besuchen. Dabei entdeckte der 83-jährige Linzer, der sich bei den OÖN gemeldet hat, dass bei vielen Gräbern, Gruften und Wandgräbern Erde und Blumen auf dem Boden lagen. Bei mehr als 20 Ruhestätten fehlten, laut Polizei, zudem die Schüsseln und Vasen, in denen die Blumen liebevoll eingesetzt waren.