Kunstuni "im Krisenmodus": Zweiter Brand innerhalb von 4 Tagen

Dicke schwarze Rauchschwaden drangen Montagfrüh aus einem Fenster der Kunstuni. Wie schon in der Nacht auf Freitag war Feuer an Stromleitungen der Linz AG im Keller des Gebäudes ausgebrochen – und wie am Freitag kam es deshalb zeitweise zu Stromabschaltungen auf dem Hauptplatz, in Teilen der Landstraße und teilweise in Urfahr.