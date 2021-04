Kunstschätze gestohlen: "Ich konnte mich emotional nicht davon trennen"

Es sei eine "blöde Aktion" gewesen, sagt Pater K. Unüberlegt und emotional, habe er gehandelt, aber nie in böser Absicht. Vor mehr als 20 Jahren hatte der heute 56-Jährige sein Gelübde auf Lebenszeit im Benediktinerstift Kremsmünster abgelegt, bis 2018 war er als Pfarrer in einer Gemeinde im Bezirk Wels-Land tätig. In die Arbeit als Kustos sei er "mit der Zeit" hineingewachsen.

Und auch der Kunstdiebstahl, der Pater K. am Donnerstag vor dem Steyrer Landesgericht vorgeworfen wird, ist, wenn man den Ausführungen des Geistlichen folgt, mehr passiert, als geplant gewesen.

Wie berichtet, war vergangenes Jahr entdeckt worden, dass rund 50 Kunstgegenstände im Wert von rund 300.000 Euro aus der Sammlung des Klosters verschwunden waren. Viele davon sind wieder aufgetaucht - einige blieben bis heute verschwunden. Konkret wird dem Pater nun vorgeworfen, ein Gemälde im Wert von 15.000 Euro, ein Muschelrelief im Wert von 10.000 Euro, zahlreiche Kupferstiche mit einem Gesamtwert von 10.000 Euro sowie Bilder, Bücher und Kerzenständer entwendet zu haben.

Das Bundeskriminalamt veröffentlichte im Jänner die Fahndungsbilder:

Begonnen hatte alles im Jahr 2013. Damals lernte Pater K. in Linz den Antiquitätenhändler Mario L. (Name geändert) kennen und schätzen. Immer wieder kam es zu Treffen und bald auch zu Tauschgeschäften. Das Bild des "Heiligen Sebastian", eine Doublette und eigentlich im Besitz des Klosters, wechselt den Besitzer. "Eine Leihgabe", wie beide vor Gericht beteuern. Für diese Leihgabe bezahlt L. die Restaurierung eines Flügelaltars. Kostenpunkt: 6000 Euro.

"Ich konnte mich einfach emotional nicht davon trennen"

Weil Pater K. Schulden bei seiner Pfarre hat, übergibt er L. auch ein Werk von Martin-Johann Schmidt. Als "Faustpfand" werden 3000 Euro fällig. Auch dieses Gemälde steht im Besitz des Klosters.

Als Pater K. als Kustos abberufen wird, hilft ihm L. erneut - beim "Zusammenräumen" seines Büros. Nicht nur private, sondern auch Gegenstände, die im Besitz des Klosters sind, werden eingepackt. Verzeichnet wird das nirgendwo.

Viele dieser Gegenstände werden am 28. Mai 2020 in der Garage von L. in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gefunden. "Ich war psychisch und physisch in einem wahnsinnig schlechten Zustand. Ich konnte mich einfach emotional von vielen Werken nicht trennen. Ich bin quasi dran gehangen", sagt Pater K. vor Gericht. Er wollte nichts veräußern, nur aufbewahren. Er hätte "alles wieder zurückgegeben".

Eine Rechnung für das "Zusammenräumen" stellt Mario L. an das Kloster- und diese wird dort sogar unterschrieben und bezahlt. Von den Gegenständen, die sich in den Paketen befinden, weiß man dort aber nichts. "Wir sind davon ausgegangen, dass das Büro des Kustos geordnet wird", sagt der Abt des Klosters.

"Sie können ja, wenn Sie den Beruf wechseln, auch nicht einfach PC und Schreibtisch mitnehmen, wenn Sie daran hängen", sagt der Richter zu Pater K. Der Geistliche nickt verlegen.

Mario L. rechtfertigt sich vor Gericht, dass jene 70 Gegenstände, die in der Garage gefunden wurden, alle wieder hätten zurückgegeben werden sollen. Verkauft habe er nie etwas und geplant sei dies auch nie gewesen. Das war mit Pater K. vereinbart. Nicht schriftlich, aber dafür auf vertraulicher mündlicher Basis.

Der Prozess endet für den jungen Geschäftsmann nach minutenlangen Diskussionen mit einer Diversion - und einer Geldbuße von 19.200 Euro.

"Kein eiskalter Krimineller"

Pater K., der sich seine eigenen Handlungen bis zum Schluss nicht erklären kann, wird zu einer bedingten Haftstrafe von acht Monaten verurteilt. Er sei zwar kein "eiskalter Krimineller", sagt der Richter, habe aber mit Vorsatz gehandelt. Für eine Diversion sieht die Staatsanwaltschaft "nicht genügend Verantwortungsübernahme". Das Urteil ist nicht rechtskräftig - Pater K. erbat sich drei Tage Bedenkzeit.

Aus Stift gestohlene Kunstgegenstände: Heute startet der Prozess. Bild: (OÖN)

