Kulinarisches Duell: Wenn sich die KI mit einem Haubenkoch misst

Welches Rezept wurde von der künstlichen Intelligenz erstellt, welches stammt aus der Hand des Haubenkochs? Vor dieses kulinarische Rätsel wurden am Dienstagabend 150 Gäste an der Johannes Kepler Universität gestellt. Drei Gänge zu jeweils zwei Gerichten, die Gäste stimmten online ab, von wem wohl welches Gericht stammt. Ein Rätselspaß, der zeigte: Es ist nicht so einfach, den Unterschied zu erkennen.