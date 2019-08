Kulinarische Entdeckungstouram Südbahnhof

"Wir wollen dabei die Kultur, den Genuss und die Geschichte verbinden", sagt Sonja Kimeswenger von "Guide and More". Deshalb werden verschiedene Kojen am Markt besucht und deren Schmankerl verkostet. "Das Angebot richtet sich an Touristen, aber auch an Linzer, die den Markt von einer anderen Seite kennenlernen wollen", sagt Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Die Führungen finden von März bis Oktober jeweils am Freitag- bzw. Samstagvormittag statt. Bis zu 20 Personen können pro Tour teilnehmen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.