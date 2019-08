Einen Monat ist es her, dass sich Franka ihren Weg in die Freiheit bahnte. Einfach ausgebüxt, von der Weide in Christkindl bei Garsten (Bezirk Steyr-Land), wo sie mit ihrem Kalb gegrast hatte. Bis heute treibt sich die Mutterkuh in den umliegenden Wäldern herum. Warum so lange? Weil der einzige Tierarzt, der beim Einfangen helfen könnte, in den vergangenen Wochen auf Urlaub war.