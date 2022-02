Künstliche Intelligenz verstehen und nutzen

"Ich will dabei sein, wenn Technologien der Zukunft entstehen", sagt Sophie Mairinger. Die 19-Jährige aus Schardenberg studiert seit 2020 Artificial Intelligence an der Johannes Kepler Universität Linz. Inhalte sind etwa selbstfahrende Autos, Pflegeroboter, intelligente Haushaltsgeräte, autonome Bewässerungssysteme und smarte digitale Assistenten. Im englischsprachigen Studium wird vermittelt, wie und was Maschinen lernen können oder wie sich Lernalgorithmen entwickeln lassen. Dazu sind Grundausbildungen in Mathematik und Informatik nötig.

Ursprünglich wollte Sophie Mairinger, die am Bundesoberstufenrealgymnasium Schärding maturiert hat, Datenwissenschafterin werden. Als diese hätte sie unter anderem oft unstrukturierte Daten analysieren und darin Muster erkennen müssen. Auf dieser Grundlage werden dann Vorhersagen und Entscheidungen getroffen. Eine Parallele zur jetzigen Ausbildung: Bei beiden wird daran gearbeitet, Technologien weiterzuentwickeln.

Wenn Sophie Mairinger freie Zeit bleibt, reist und liest sie gerne.

Traumberuf Technik

Auch heuer findet der „Traumberuf Technik“ wieder virtuell statt. Am Mittwoch, 2. März, können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen von 9 bis 11 Uhr in die digitale Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in 22 Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der Linzer Johannes Kepler Universität und den Fachhochschulen Oberösterreichs. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Universität und der FachhochschuleOberösterreich, ebenso der Landesschulrat und die Wirtschaftskammer OÖ.