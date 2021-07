Künstler, Konzerte und viel Kondition: Mit den OÖN durch das Wochenende

Straßenkünstler in Linz: Der Auftakt am Donnerstag war fulminant. Und auch gestern begeisterten die Künstler des Linzer Pflasterspektakels – präsentiert von den OÖN – die Besucher. Heute ab 11 Uhr bis spät in den Abend hinein geht es weiter an den neun Veranstaltungsorten in Linz. Selbstverständlich gilt die 3-G-Regel. Gegen Vorlage eines 3-G-Nachweises gibt es ein Pflasterspektakel-Band, das Eintritt zu den Auftrittsorten ermöglicht.

Wer diese Woche keine Zeit fand oder findet, das Pflasterspektakel zu besuchen, der hat auch in den kommenden beiden Wochen jeweils von Donnerstag bis Samstag die Gelegenheit, eines der größten Straßenkunstfestivals zu genießen. Denn coronabedingt wurden die Darbietungen des Pflasterspektakels heuer auf drei mal drei Tage im Juli verteilt. Im Falle von ausgesprochenem Schlechtwetter – sprich andauerndem Regen ohne Aussicht auf Wetterbesserung – wird das Festival für diesen Tag auf Schlechtwetterprogramm umgestellt. Innerhalb von ein bis zwei Stunden übersiedeln die Aufführungen in die Ausweichquartiere. Aktuelle Informationen finden Sie im jeweiligen Wochenprogramm:

"Live is Life" in Wels: Gemessen an den Plattenverkäufen sind sie die erfolgreichste Rockband Österreichs. Mit "Live is Life" landeten Opus Mitte der 1980er-Jahre einen Welthit. Am Samstag gastieren die Herren aus der Steiermark beim MusikFestiWels auf dem Kaiser-Josef-Platz. Die OÖNachrichten sind Medienpartner.

Um 20.45 Uhr stehen Opus auf der Bühne, zuvor spielen die Oberösterreicher "Hertha", "Hoamspü" und Katiuska McLean auf. Der Eintritt ist kostenlos. Beim Eingang sind aber 3-G-Kontrollen vorgesehen.

Opus in Wels Bild: Christian Jungwirth

Mountain-Bike-Trophy im Salzkammergut: Zum Dorado für Mountainbike-Begeisterte wird heute wieder das Innere Salzkammergut. 2500 Mountainbike-Sportler aus ganz Europa werden bei der diesjährigen Salzkammergut-Trophy in der Welterberegion am Fuß des Dachsteins erwartet. Österreichs berühmteste Mountainbike-Veranstaltung liefert spektakuläre Bilder – auch für die vielen Zuseher. Die ganze Welterberegion ist heute auf den Beinen. Und beklatscht wird jeder Teilnehmer – die Nachzügler erst recht. Zentrum des Geschehens ist wie immer der Marktplatz von Bad Goisern. Hier sind die Zieleinfahrten und das große Festzelt.

Salzkammergut-Trophy in Bad Goisern Bild: Erwin Haiden

Granitpilgern mit den OÖN: Auf den Weg von der Kirche St. Anna bei Neufelden zum Unterkagererhof in Auberg machen sich heute die 20 Gewinner des dieswöchigen OÖN-Granitpilger-Packages – fachkundige Begleitung und Jause vom Hauerwirt in St. Peter inklusive. Kommenden Samstag steht die Etappe von Haslach nach Helfenberg auf dem Programm.

Erwin Steinhauer auf der Bühne am Dom: Mit dem Programm "Ihnen zuliebe … ein Abend im Café Benatzky & Leopoldi" gastieren Erwin Steinhauer und Klezmer Reloaded Extended heute um 19.30 Uhr auf der Bühne am Dom – Steinhauer ehrt damit zwei Musiker, die zwar ein ähnliches Schicksal hatten, aber trotzdem ganz unterschiedlich damit umgegangen sind.