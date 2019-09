Kühl und nass: Schneefallgrenze unter 2000 Meter

Heute ist es bewölkt und durchgehend trüb, es regnet aber nur zeitweise, die Temperaturen erreichen maximal 17 Grad. Doch am Sonntag nimmt der Regen weiter zu, die Temperaturen liegen bei höchstens 15 Grad. "Der Regen wird in der Nacht auf Montag noch heftiger, im Innviertel könnte es sogar Starkregenereignisse geben", sagt Alexander Ohms von der ZAMG.

Die Schneefallgrenze könnte in den oberösterreichischen Alpen auf unter 2000 Meter sinken, schätzt Ohms. In Tirol und Salzburg könnte es sogar unter 1000 Metern Seehöhe schneien. Am Montag sollte das Schlechtwetter seinen Höhepunkt erreichen. "Der Spätsommer ist sicher noch nicht vorbei. Temperaturen um 25 Grad sind auch in der zweiten Septemberhälfte möglich", so Ohms.

