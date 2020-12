Küchenbrand: Familie rettete sich mit Sprung aus Fenster

Gegen 14:15 wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei zu einem Brand am Hauptplatz in Traun alarmiert. In der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoß war Feuer ausgebrochen, die Bewohner konnten das Haus wegen des dichten Rauchs nicht mehr verlassen. Auf Videoaufnahmen einer Augenzeugin war zu sehen, wie ein Vater mit seinen drei kleinen Kinder an einem geöffneten Fenster ausharrte, während Rauchschwaden aus der Wohnung drangen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Traun bauten den Sprungretter auf. Die Kinder und ihr Vater konnten sich so nacheinander aus der misslichen Lage retten. Parallel dazu bekämpfte ein Atemschutztrupp den Brand in der Küche.

Mehr dazu in Kürze.

