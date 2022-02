Tempolimits, Fahrverbote, Strafzahlungen in Millionenhöhe – vor wenigen Jahren hing die Luftverschmutzung im Großraum Linz noch wie ein Damokles-Schwert über der Landes- und der Linzer Stadtregierung. Doch nun schaut es wesentlich besser aus. So lag der Monatsmittelwert bei Stickstoffdioxid (NO2) im Dezember 2021 bei der Messstelle Linz-Römerberg wie berichtet bei 32 Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter Luft. Bei Enns-Kristein an der Westautobahn betrug der Wert im Dezember 31 µg. Im Jänner