Kritik nach ZiB2-Interview: "Das war eine Kapitulation der Landesregierung"

Weil Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (beide VP) abgesagt hatten, musste sich Carmen Breitwieser, Leiterin des Krisenstabes, den Fragen von Anchorman Armin Wolf stellen. Und kam mehr als einmal gehörig ins Stottern – schlimmer noch, sie fand keine oder nur sehr schwache Antworten.

Dabei lagen die Fragen auf der Hand – hier zwei Beispiele: Warum hat Oberösterreich so hohe Infektionszahlen? Ihre schwache Antwort: „Bundesweit steigen die Zahlen, aber wir wissen, dass es ein Mix aus verschiedensten Ursachen, dass wir dermaßen hohe Zahlen haben..."

Sie haben mit Abstand die schlechtesten Infektionszahlen, viel, viel, viel schlechter als Wien, aber Wien hat viel schärfere Maßnahmen – warum macht Oberösterreich nix? „So ist es nicht, wir machen sehr viel (..) Das allerwichtigste ist, dass die Bevölkerung die Maßnahmen mittragen muss, sonst erzielen sie nicht den gewünschten Zweck…“

Warum testet Oberösterreich so wenig – Niederösterreich macht mehr als doppelt so viele PCR-Tests, Wien zum Vergleich testet 15-mal so viel? „Wir testen sehr, sehr viel, alle behördlichen Tests erfolgen mit dem Gold-Standard, dem Hals-Nasen-Abstrich…“

Auch wenn sich eigentlich die politischen Verantwortlichen hätten stellen müssen, stellt sich die Frage, ob die Leiterin des Krisenstabes nicht auch bessere Antworten hätte liefern können.

Schockiert zeigte sich NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer: "Der Landeshauptmann wälzt die komplette Schuld am Krisenmissmanagement auf die oberösterreichische Bevölkerung ab und lässt das auch noch über eine Beamtin in der ZIB2 ausrichten. Das ist ein katastrophales Zeichen der Kapitulation und der Überforderung, welches das Vertrauen in die (Corona)politik weiter beschädigt. Offensichtlich geht es dem mit seiner Führungsaufgabe in der Krise überforderten Landeshauptmann seit Monaten zu allererst um PR-Schadensbegrenzung für sich und seine Partei."

Dabei brauche es gerade jetzt Führungskompetenz an der Spitze, ebenso wie die richtigen Signale: "Ein Landeschef der überzeugend und klar für den gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie wirbt, wäre ein ganz wesentliches solches Signal. Doch wir erleben das Ergebnis von mangelnder Information und einem ewigen Zuwarten bei den zu setzenden Maßnahmen. Landeshauptmann Stelzer muss die Fehler im bisherigen Management eingestehen, Verantwortung übernehmen und endlich entschlossen handeln", sagt Eypeltauer.

Video: Die ZiB2 zum Nachschauen

Zuvor war Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander in Oberösterreich Heute zu Gast. "Die Zahlen müssen uns jetzt ein Weckruf sein, dass man sich an die Maßnahmen hält", sagte Haberlander. "Wir haben die Maskenpflicht für den Handel und 2G für die Nachtgastronomie vorgezogen, die strengeren Maßnahmen werden ab Montag greifen".

"Ab sofort kann man Impftermine für den dritten Stich in Oberösterreich buchen, wir haben 52.000 Impftermine bis Mitte Dezember frei", so die Gesundheitslandesrätin. Am Ende des Interviews richtete Haberlander noch einmal einen Impf-Appell an die Bevölkerung Oberösterreichs.

Video: Landesrätin Haberlander zur CoV-Lage