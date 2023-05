Kritik an neuer Wolfsverordnung heizt Debatte an

Der 28. März markiert einen Wendepunkt im Umgang Oberösterreichs mit einem alten Bekannten, den man zwischenzeitlich etwas aus den Augen verloren hatte und der sich seit einigen Jahren wieder öfter blicken lässt: dem Wolf. Neun tote Schafe und ein vermisstes Lamm, so lautete die Bilanz eines nächtlichen Angriffs in Gramastetten. Eine DNA-Analyse bestätigte den Anfangsverdacht, wonach ein oder mehrere Wölfe am Werk waren.