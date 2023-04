Kritik an Abschiebung von indischer Familie

SP und Grüne üben Kritik an der Abschiebung einer Inderin und ihrer zwei Kinder, die in Haslach lebten und dort gut integriert waren. Die Mutter arbeitete als Köchin in einem Wirtshaus und diente als Christin auch als Mesnerin in der Gemeinde. Wie die OÖN berichteten, waren sie am Dienstag in der Früh in Schubhaft genommen worden.

SP-Landesparteichef Michael Lindner äußerte gestern sein "Unverständnis". "Die Familie hat sich in unserer Gemeinschaft gut eingefunden", sagt auch Haslachs Bürgermeister Dominik Reisinger (SP). Die Mutter und ihre Tochter als Altenpflegerin seien in Mangelberufen beschäftigt gewesen.

Die Abschiebung sei "unverständlich und ökonomisch ein Eigentor", kritisieren auch Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic, Integrationssprecherin der Grünen, und ihre Parteikollegin Ulrike Schwarz die Maßnahme der Asylbehörde. Eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Card für Fachkräfte in Mangelberufen sei notwendig.

