Krisenstimmung am Aloisianum: Sitzung ohne Elternvertreter

Michael Haderers Wunsch, dass "wieder Ruhe einkehrt", blieb bisher unerhört. Am Privatgymnasium Aloisianum herrscht nach wie vor Krisenstimmung. Auslöser war ein Vorfall auf einer Projektwoche in Italien. Dabei soll eine 15-jährige Schülerin von ihren Mitschülern in ein Zimmer gezerrt, eingesperrt und dazu genötigt worden sein, sie zu massieren.