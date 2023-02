Krise in der Pflege

Es ist ein ernüchterndes Bild, das das Pflegepersonal zeichnet. „Wir können die Arbeit oft nicht mehr so durchführen und die Qualität nicht so sicherstellen, wie wir das möchten“, sagt Sarah M. (Name geändert). Vor zwei Jahren hat die Oberösterreicherin das Studium zur Gesundheits- und Krankenpflegerin abgeschlossen. Von der ganzheitlichen Pflege, die sie in der Ausbildung gelernt hatte, musste sie sich aber bald verabschieden. Die ist in dieser Form nicht möglich.