Kriminelle Kinder: Lindner ist für "Wohngruppen mit Aufsicht"

Autodiebstähle, Einbrüche, Raubüberfälle – und das vor dem 14. Geburtstag: In den vergangenen Monaten waren kriminelle Kinder und Jugendliche mehr als nur einmal Thema in der Politik. Der jüngste Fall einer Gruppenvergewaltigung in Wien, bei der unter anderem 13-Jährige teilgenommen haben sollen, befeuerte abermals eine Diskussion über die Senkung der Strafmündigkeit.

"Nicht mehr als eine populistische Scheinlösung und daher kein Thema" sind derartige Überlegungen für den oberösterreichischen Jugendlandesrat Michael Lindner (SP). Es sei zwar ein trauriger Fakt, dass aggressives und gefährliches Verhalten bei Kindern unter 14 Jahren immer häufiger zu beobachten sei, ein "Gefängnis ist für Kinder jedoch der falsche Ort".

Vielmehr brauche es verstärkte Gewaltprävention sowie eine verbesserte Kommunikation zwischen verschiedenen Institutionen. Im vergangenen Herbst wurde daher eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die laut Lindner neue Impulse zur Lösung eines "vielschichtigen Problems" geben soll. Koordiniert wird die Arbeitsgruppe vom stellvertretenden Leiter der Kinder- und Jugendhilfe, Reinhold Rampler. Laut ihm gibt es in Oberösterreich derzeit etwa 25 Kinder unter 14 Jahren, deren Verhalten "zu existenzieller Bedrohung führt und die wir in der Betreuung kaum erreichen". Dazu würden Kinder zählen, die mit einer Drogensucht zu kämpfen hätten wie auch Straftaten begehen würden.

Die Ursachen für ein derartiges Verhalten sieht Sonja Wurm, Kinder- und Jugendpsychiaterin vom Neuromed Campus, vor allem in der frühkindlichen Entwicklung. "Nahezu alle kommen aus einem schwierigen Elternhaus, haben nie gelernt, stabile Bindungen aufzubauen." Bei einem besseren Informationsaustausch zwischen Schulen, Sozialeinrichtungen und Behörden könnten viele Fälle frühzeitig und effektiver betreut werden.

"Verbindlichere Maßnahmen als bisher für manche Kinder und Jugendliche" kann sich Lindner im Bereich der "sozialpsychiatrischen Wohngruppen" vorstellen. Dort könne durch "dauerhafte Anwesenheit" von Aufsichtspersonen eingegriffen werden. Zuständig für die Erstellung eines derartigen Konzeptes sei allerdings der Bund.

