Nach Anstieg von Taschendiebstählen in Linz: Zwei Rumänen gefasst

Mitte Jänner und plötzlich schießt die Zahl der Taschendiebstähle in Linz in die Höhe: Für Christian Schmidseder, Ermittlungsbereichsleiter Diebstahl des Landeskriminalamts Oberösterreich, ein Zeichen, dass wieder "Kriminaltouristen" am Werk sind. Rund 50 Diebstähle wurden verzeichnet, 20 davon in Linz, der Rest in Wien. Die beiden Landeskriminalämter nahmen die Ermittlungen auf. Jetzt konnte eine Tätergruppe zugeordnet werden: Ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger, beide rumänische Staatsbürger, sollen für die Diebstahlserie verantwortlich sein. Gefasst wurden die Männer an einem Imbissstand am Kärntner Ring in Wien, wo sie mit einer kürzlich gestohlenen Bankomatkarte bezahlt haben. Nicht zuletzt aufgrund der erdrückenden Beweislast durch Videosicherungen zeigten sie sich geständig.

"Hotspot" Bahnhof

Die meisten Taschendiebstähle passieren an stark frequentierten, öffentlichen Orten, bestätigt Schmidseder. So auch diese: "Ein Hotspot war der Linzer Bahnhof, aber auch Einkaufszentren oder öffentliche Plätze mit hoher Frequenz." In Oberösterreich ist die Stadt Linz Hauptschauplatz von Taschendiebstählen, allen voran der Bahnhof. Einzig die Plus City und das Haid Center in Linz-Land zählen noch zu den Tatorten. Die restlichen Bezirke im Bundesland seien quasi vernachlässigbar, sagt der Bereichsleiter. Gestohlen hätten die beiden Beschuldigten hauptsächlich aus Rucksäcken und Taschen, und das in Teamarbeit: "Einer hat abgelenkt, der andere hat geklaut", sagt Schmidseder. Dabei heimsten sie sowohl Bargeld als auch Bankomatkarten und Handys ein, die sie dann weiterverkauften. Auch sollen die beiden Männer Überweisungen nach Rumänien getätigt haben.

"Das sind Kriminaltouristen"

Bei den mutmaßlichen Taschendieben handle es sich um reisende Täter, die zwischenzeitlich immer wieder nach Rumänien zurückkehrten, sagt Christian Schmidseder. "In Österreich sind einige solche Gruppierungen unterwegs. Die kommen nur dafür ins Land." Hinweise auf ein größeres Netzwerk gebe es nicht, allerdings wird hinsichtlich mutmaßlicher Mittäter ermittelt. Aktuell befinden sich die beiden Männer in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz. Die Ermittlungen laufen.

Ein Taschendiebstahl täglich

Taschendiebstähle gebe es regelmäßig und das gesamte Jahr über. Zwischen Anfang Jänner und 14. Februar vergangenen Jahres verzeichnete das Landeskriminalamt Oberösterreich im Schnitt einen Diebstahl täglich. Im Vergleichszeitraum diesen Jahres waren es doppelt so viele. "Das war auffällig. Nahezu alle Taschendiebstähle in diesem Jahr gehen auf das Konto der beiden Beschuldigten", sagt Schmidseder. Hochsaison für Taschendiebe sei die Weihnachtszeit, besonders in größeren Einkaufszentren wie der Plus City. "In Wien wird auch viel in den öffentlichen Verkehrsmitteln gestohlen. Das ist bei uns in Oberösterreich nicht so stark der Fall", sagt der Bereichsleiter.

Vorsicht an stark besuchten Orten

"Ich persönlich trage meine Geldtasche in der vorderen Hosentasche, wenn ich zum Beispiel am Weihnachtsmarkt bin", sagt der Leiter der Diebstahlgruppe. Wichtig sei jedenfalls, Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen. Rucksäcke oder Taschen sollten an stark besuchten Orten vorne getragen und sicher verschlossen werden. Eine allgemeine Skepsis in größeren Menschenmengen schadet laut Schmidseder nicht: "Viele glauben ja an das Gute im Menschen. Aber die Zeiten sind vorbei."

