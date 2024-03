Kriminalstatistik - Oberösterreich Musterland bei Cyberkriminalität

Allerdings gab es im Bereich des Cybercrime im engeren Sinn ein Minus von 26,8 Prozent, sprich 2.094 Anzeigen statt noch 2.859 im Jahr davor, betonten Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und der Leiter des Landeskriminalamts, Gottfried Mitterlehner, in einer Pressekonferenz am Montag in Linz.

Auch die Internetkriminalität an sich blieb mit einem geringen Zuwachs von 0,7 Prozent bei 8.571 Anzeigen stabil. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Oberösterreich", erklärte Mitterlehner. Beim Internetbetrug gab es allerdings mit 4.941 um 21,6 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr. "Das heißt, die Betriebe sind viel weiter als die Bevölkerung", schlussfolgerte Pilsl. Diese seien auch zu gewissen Maßnahmen verpflichtet, im privaten Bereich brauche es noch viel Aufklärung. Oberösterreich habe bei der Bekämpfung von Internetkriminalität eine Vorreiterrolle in Österreich durch das Projekt der Cybercrime-Ermittlungen. In Linz liefen alle Fäden zusammen, dadurch hätte man rasch einen Überblick und könne geeignete Ermittlungsempfehlungen an die Teams vor Ort aussprechen, erklärte Mitterlehner.

Cybercrime-Trainingscenter in LInz

Mit Juni werde das Cybercrime-Trainingscenter in Linz seinen Betrieb aufnehmen, diese Maßnahmen müssten "auch in den entlegensten Winkeln Oberösterreichs ankommen", kündigte Pilsl an. Außerdem seien sieben Kriminalassistenzstellen für Forensik im Bundesland geplant. Jede Dienststelle solle ein zusätzliches Netzwerk bekommen, damit bei der Bearbeitung von Fällen keine unsicheren Daten in das System der Polizei gelangen. Dafür seien in ganz Österreich 28 Millionen Euro veranschlagt.

Als eine weitere Auffälligkeit nannte der Landespolizeidirektor den Anstieg bei nichtösterreichischen Tätern, die 41,6 Prozent der insgesamt 48.782 Tatverdächtigen ausmachten. Das seien mehr als jemals zuvor und doppelt so viele wie 2014, rechnete Pilsl vor. Signifikant sei der Anstieg bei Tatverdächtigen aus Ungarn und Syrien. Ungarn liege an dritter Stelle hinter Rumänien und Deutschland, "das könnte der wirtschaftlichen Situation in Ungarn geschuldet sein", versuchte Pilsl eine Erklärung. Verübt würden von diesen Tätern vor allem Eigentumsdelikte wie Einbrüche und Trickdiebstähle.

Überwachung von Messenger-Diensten

Am Rande Europas herrsche Krieg, Spionage, Organisierte Kriminalität, angesichts dessen wünscht sich Pilsl mehr Handhabe wie die Befugnis zur Überwachung von Messenger-Diensten. "Wenn wir da nicht bald in die Gänge kommen, werden wir die Aufklärungsquote nicht halten können, weil das Gegenüber immer professioneller wird", warnte er. Die Aufklärungsquote sei mit 59,4 Prozent in Oberösterreich weiter hoch, "die höchste der großen Bundesländer".

Angesichts der auch in Oberösterreich zunehmenden Kinder- und Jugendkriminalität "muss auch die Diskussion über die Herabsetzung der Strafmündigkeit erlaubt sein" wünschte sich Pilsl etwa Ausgangsbeschränkungen. 2023 gab es 1.610 Anzeigen, die Zehn- bis 14-Jährige betrafen, 5.750 waren es bei 14- bis 18-Jährigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.