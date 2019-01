Kriminalität und Zuwanderung: Linzer Uni lädt zu hochkarätiger Fachtagung

LINZ. Wie kann die Zivilgesellschaft die Migrationskrise bewältigen? Inwiefern wirkt sich die Zuwanderung auf die Kriminalitätsrate aus, was sind die Ursachen dafür und welche Strategien lassen sich daraus ableiten? Darüber diskutiert am Mittwoch eine Expertenrunde an der JKU.

Moderator Alois Birklbauer (Bildmitte) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Institut für Strafrechtswissenschaften und das Zentrum für Kriminologie der Johannes Kepler Universität in Linz greifen ein gesellschaftspolitisch "heißes Eisen" an und organisieren eine Fachtagung zum Thema "Migrantenkriminalität – Mythos oder Realität?", auf der hochkarätige Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Wort kommen. Die für jedermann frei zugängliche und kostenlose Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch, 23. Jänner, von 13 bis 20 Uhr im Loft des Uni-Centers (oberhalb der Mensa) statt.

So wird u.a. der Kriminologe Dirk Baier von der Universität Zürich über das Thema Gewaltkriminalität von Flüchtlingen in Deutschland referieren. Nach den Vorträgen steht eine Diskussion zum Thema "Was tun?" auf dem Programm, moderiert von Alois Birklbauer, Professor für Strafrecht. An der Diskussion nehmen u.a. der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FP) teil.

