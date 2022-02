Kriminalität sank "auf historischen Tiefstand"

Auch das zweite Corona-Jahr 2021 mit Lockdowns, Reise- und Ausgangsbeschränkungen hat in der bundesweiten Kriminalstatistik der Polizei deutlich seine Spuren hinterlassen: Knapp 411.000 Delikte wurden zur Anzeige gebracht – verglichen mit 2020 ein weiterer Rückgang von 5,3 Prozent, wie Innenminister Gerhard Karner (VP) gestern bekannt gab.

Dies sei der "mit Abstand" niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre, die Anzahl der gerichtlich strafbaren Handlungen sei damit auf einem "historischen Tiefstand angelangt", so der Minister. Die Aufklärungsquote betrug im Vorjahr 55,3 Prozent, ein leichtes Plus gegenüber dem Jahr davor.

Die Rückgänge bei den Anzeigen betreffen sowohl Eigentums- als auch Gewaltkriminalität, wie in den Jahren davor haben dafür aber die Internetdelikte zugenommen.

In Oberösterreich ging die Kriminalität von 2020 auf 2021 von 59.832 auf 55.665 Fälle (minus 6,9 Prozent) zurück, wie gestern Landespolizeidirektor Andreas Pilsl informierte. "Ein drastischer Rückgang, den wir in den vergangenen zehn Jahren noch nie erreicht haben." Pilsl freut sich über eine in Oberösterreich besonders hohe Aufklärungsquote von 63,4 Prozent, das sei hinter Tirol der zweitbeste Wert. "Das macht mich stolz und es freut mich, dass die Leistungsbereitschaft weiter hoch ist."

Der Rückgang zeige sich vor allem bei der "klassischen" Kriminalität: Die Zahl der angezeigten Gewalttaten ging von 9032 auf 8563 um fast 5,2 Prozent zurück, dafür sank auch die Aufklärungsquote, verglichen mit 2020, von 90 auf 88,8 Prozent.

In mehr als 62 Prozent dieser Fälle habe eine Beziehung zwischen Tätern und Opfern bestanden, sagt Gottfried Mitterlehner, der Leiter des Landeskriminalamtes. Sind bei Gewalttaten Waffen im Spiel, kommen am häufigsten Messer oder andere Stichwaffen zum Einsatz: 296 derartige Attacken wurden im Vorjahr gezählt.

Fünf Banküberfälle im Vorjahr

Seltenheitswert haben in Oberösterreich inzwischen Banküberfälle: Nur fünf Taten wurden 2021 gezählt. Die Zahl der Raubdelikte – das Gros stellen "leichte" Fälle unter Jugendlichen dar – sank von 239 auf 221. Im Jahr 2019, vor der Pandemie, waren es noch 254 gewesen. Die Mehrheit der Räuber wird gefasst: Die Aufklärungsquote betrug fast 67 Prozent.

524 Mal in Häuser eingebrochen

Einen weiteren Rückgang gab es auch bei den Diebstahlsdelikten: Rund 13.300 Anzeigen wurden gezählt, im Vorjahr waren es 15.800 gewesen. Noch im Jahr 2017 seien hier mehr als 21.000 Fälle registriert worden, informierte Mitterlehner. Wie stark sich die Corona-Beschränkungen auswirken, zeigt auch die Anzahl der angezeigten Einbrüche in Häuser und Wohnungen: 524 Fälle wurden statistisch erfasst, im Vorjahr 2020 waren es noch 830 gewesen – ein Minus von 36,9 Prozent. Die Zahl der Taschendiebstähle sank von 840 auf 483.

Fast verdreifacht hat sich binnen vier Jahren die Internetkriminalität, das "Sorgenkind", wie sie Mitterlehner bezeichnet. 2017 wurden 2182 Delikte von der Kriminalstatistik erfasst – im Vorjahr waren es bereits 6352 Fälle. Hier wurde auch von 2020 (4885 Fälle) auf 2021 eine deutliche Steigerung verzeichnet. Mehrheitlich geht es um Betrügereien: Waren werden unter falschem Namen bestellt und nie bezahlt oder bezahlte Waren werden nie geliefert. Auch Anlage-Gaunereien und Online-Erpressungen wurden hier erfasst. Die Aufklärungsquote liegt bei weniger als 50 Prozent, ist aber von 42 Prozent im Jahr 2017 auf nunmehr fast 48 Prozent gestiegen. Gestiegen ist auch die Zahl der Anzeigen wegen Kinderpornografie: von 298 auf 362. "Hier sind wir immer wieder mit sehr erschütternden Fällen konfrontiert", betonte Pilsl. Der Kampf gegen Cybercrime soll verschärft werden, diese Delikte bilden den Schwerpunkt der Reform der Kriminalpolizei, die das Ministerium plant. "Mittelfristig" will Minister Karner mehr als 100 Beamte im Bundeskriminalamt dafür beschäftigen. Für Pilsl, den stellvertretenden Leiter der Reformkommission, ist die Marschroute klar: "Die Spezialisten müssen raus in die Regionen, um die Kollegen dort zu unterstützen."

Lesen Sie dazu auch den Leitartikel auf »Seite 4