„Kriminalbeamter“ entpuppte sich als Betrüger

Der Mann erhielt, wie die Polizei am Montag bekanntgab, am 9. März einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Eine Frau begrüßte ihn mit leichtem Akzent mit „Hallo Onkel“, der 77-Jährige glaubte daher, mit der aus Russland stammenden Gattin seines Enkelsohnes verbunden zu sein. Nach einem kurzen Gespräch bat ihn die Frau, ihm mehrere tausend Euro zu leihen. Sie wolle das Geld gegen 13 Uhr abholen.

Kurz nachdem der 77-Jährige aufgelegt hatte, läutete das Telefon erneut: Ein Mann, der sich als Beamter des Landeskriminalamts ausgab, gab an, der Pensionist habe soeben mit einer Betrügerin telefoniert. Die Polizei würde die Frau aber bereits überwachen, und er solle zu Schein auf die Forderungen eingehen. Bei der Geldübergabe würde die Polizei dann festnehmen.

Als der 77-Jährige Bedenken aufwies, vermittelte ihn der Anrufer über eine vorgetäuschte Polizeinotrufzentrale via Mobiltelefon zum vermeintlichen Kriminalbeamten. Zeitgleich meldete sich die Frau erneut am Festnetztelefon und verlangte nun auch Gold und Schmuck. Der vermeintliche Kriminalbeamte entlockte dem Mann am Handy derweil Details zu Wertgegenständen im Wohnhaus.

Schließlich wurde es dem Pensionist zu viel: Er ließ die Anrufer wissen, dass er als Jäger eine Waffe besitze - woraufhin beide mutmaßlichen Betrüger umgehend auflegten und sich seitdem nicht mehr meldeten.

