Kredite, Veranlagung, Versicherungen: Die vielen Fragen rund ums Geld

Inflation, Veranlagung, Kontoführung, Kreditvereinbarungen: Montagabend drehte sich in der Bezirksstelle der Arbeiterkammer in Perg alles um die Konsumentenrechte in Geldangelegenheiten. Welche ist derzeit die beste Geldanlage? Wohin soll man sich im Schadensfall am besten wenden? Und was ist zu tun, wenn die Versicherung nicht zahlen will? Bei der 20. Auflage der Veranstaltung "Achtung, Falle" – eine Kooperation der Arbeiterkammer Oberösterreich und der OÖNachrichten – wurden all diese Fragen und viele weitere von den Konsumentenschutz-Experten der Arbeiterkammer, Gerhard Augustin und Johann Kriegner, beantwortet.

Zahlreiche Interessierte kamen in die AK-Bezirksstelle Perg, um Fragen zu stellen. Bild: Wolfgang Spitzbart

Die Fragen der zahlreichen Besucher in Perg zeigten, dass viele durch die gegenwärtige Krisensituation verunsichert sind und nicht wissen, wie sie ihr Geld zum derzeitigen Zeitpunkt am besten anlegen.

Was wäre eine gute Anlageform für 10.000 Euro, die man nicht dringend benötigt?

Gerhard Augustin: Will man Geld anlegen, gilt es, drei wichtige Punkte zu beachten: Bin ich erstens bereit, das Risiko von Kapitalverlusten einzugehen? Kann ich mich zweitens längerfristig binden oder ist der jederzeitige Zugriff auf mein Geld essenziell? Und drittens: Welche Ertragsvorstellung habe ich? Es sollten also zunächst die eigenen Prioritäten geklärt werden, bevor man eine konkrete Anlageentscheidung trifft.

Würden Sie bei einem Kredit zu einer fixen oder einer variablen Verzinsung raten? Und wie schätzen Sie die weitere Zinsentwicklung ein?

Gerhard Augustin: Eine pauschale Empfehlung ist schwer abzugeben, das sollte man sich im Einzelfall konkret anschauen. Während bei variabel verzinsten Krediten die Kreditrate automatisch an das aktuelle Zinsniveau angepasst wird, bleibt bei fix verzinsten Krediten die Kreditrate auch bei steigenden Zinsen für den vereinbarten Zeitraum unverändert. Nach einer langen Zeit von "Negativzinsen" sind die Zinsen in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar – daher geht die Präferenz hin zur Fixverzinsung. Hat man einen bestehenden Kreditvertrag, so ist man daran gebunden.

Bei einem starken Sturm war die Baustelle meines Nachbarn nicht ausreichend gesichert. Material ist auf mein Grundstück geflogen und hat dort Schaden verursacht. Welche Versicherung muss in diesem Fall zahlen?

Johann Kriegner: Ein Sturm ist ein übergeordnetes Ereignis, bei dem auch die Windstärke als Argument beim Versicherungsschutz eine Rolle spielt. Erst ab 60 Stundenkilometer gilt ein Sturm tatsächlich als Sturm. Die Sturmversicherung des Nachbarn deckt dabei nur sein eigenes Objekt. Wer in diesem Fall zur Kasse gebeten werden kann, ist die Haftpflichtversicherung des Schädigers. Aber nur wenn man dem Nachbarn Fahrlässigkeit vorwerfen kann, dass er seine Baustelle nicht abgesichert hat. Schließlich wurde durch den Sturm Ihr Eigentum beschädigt.

In manchen Fällen zahlt die Versicherung nicht. Hat derjenige, der die Versicherung verkauft, auch gleichzeitig die Pflicht, seine Kunden darüber zu informieren?

Johann Kriegner: Nein, so weit geht die Aufklärungspflicht bei den Verkäufern von Versicherungen nicht. Man muss unterscheiden: Es gibt Versicherungsvertreter, Agenten und Makler. Wenn man mich fragt, wen man in so einem Fall konsultieren soll, dann rate ich zum Makler. Dieser ist immer auf Seiten des Kunden und beurteilt, welches Produkt am besten für den jeweiligen Versicherungsnehmer geeignet ist.

Kann man von einer Versicherung zurücktreten, wenn man diese nicht mehr benötigt?

Johann Kriegner: Vor zwei bis drei Jahren hat der Gesetzgeber ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen geschaffen. Beim Kauf einer Ware im Supermarkt kann man genau abwägen, ob man diese wirklich kaufen will. Bei einer Versicherung läuft dies anders ab. Grundsätzlich sollte man die AGB rechtzeitig durchlesen, auch wenn diese sehr komplex formuliert sind. Ohne Angabe eines Grundes kann man bis 14 Tage nach Vertragsabschluss zurücktreten. Nach Ablauf dieser Frist ist es nicht von heute auf morgen möglich.

Fragen aus dem Publikum

"Was soll ich tun, wenn die Versicherung nicht zahlen will?" – Daniel Holzer

Johann Kriegner: Ich höre oft in Erstberatungen, dass Versicherungen keinen konkreten Grund angeben und aus dem Versicherungsvertrag aussteigen. Ich würde auf einen schriftlichen Grund bestehen, um juristisch dagegen vorzugehen.

"Was ist sinnvoller: Kredit zurückzahlen oder sollen wir besser auf Sicherheit gehen?" – Melanie Schaumberger

Gerhard Augustin: Ich rate, das Gehalt von etwa drei Monaten als Notgroschen verfügbar zu haben, um für unvorhergesehene Ereignisse gerüstet zu sein. Ansonsten sind Kredit-Sondertilgungen wirtschaftlich sinnvoll. Man sollte sich aber den Kreditvertrag genau ansehen.

"Wie soll ich mein Geld anlegen: In Gold, Silber oder soll ich mir eine Immobilie kaufen?" – Harald Matzinger

Gerhard Augustin: Die Flucht in Sachwerte hat Vor- und Nachteile. Gold beispielsweise ist zwar als Krisenvorsorge sehr beliebt, wirft aber keine Zinsen ab und unterliegt auch Wertschwankungen – ebenso wie Immobilien. Ich rate davon ab, alles auf ein Pferd zu setzen.

"In der aktuellen Krisenzeit gibt Beratung definitiv Sicherheit"

AK-Präsident Andreas Stangl Bild: Wolfgang Spitzbart

Einkommensverluste, eine hohe Inflation, finanzielle Probleme – viele Arbeitnehmer stehen derzeit aufgrund der aktuellen Teuerungswelle vor großen Herausforderungen. Vor allem seien es laut Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl die gestapelten Krisen, die für den Unmut verantwortlich sind: Zunächst war es die Corona-Pandemie, nun ist es die Teuerungswelle und viele Privatpersonen haben ihr Erspartes bereits aufgebraucht. "Oftmals gibt es Probleme mit Banken und Versicherungen. Viele stellen sich die Frage: Werden wir von diesen Institutionen übers Ohr gehauen?", sagt Stangl.

Rechtzeitig Beratung suchen

Das Wichtigste in solchen Zeiten: "Nicht den Kopf in den Sand stecken. Banken, Sozialberatungsstellen und die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer sind dafür da, um bei finanziellen Engpässen zur Seite zu stehen", sagt Stangl. Mehr als 33.000 Anträge bearbeiten derzeit die Mitarbeiter beim Konsumentenschutz. "Unser Team arbeitet viel, damit alle rechtzeitig ihr Geld bekommen", sagt Stangl und will weiter Druck machen.

"Wir haben die höchste Inflation seit 70 Jahren und derzeit wird sie von der Politik nicht bekämpft, sondern befeuert. Die CO2-Bepreisung macht den Leuten schwer zu schaffen, irgendwann werden sie sich das nicht mehr leisten können", sagt Stangl. Bereits jetzt überlegen viele ganz genau, was sie einkaufen. Ein Zustand, der laut Stangl nicht länger hinnehmbar ist.