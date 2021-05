Krankheit und Ihr gutes Recht: Stellen Sie Ihre Fragen

Wer krank wird, geht in Krankenstand. So lautet die nur vermeintlich unkomplizierte Formel. Je nach Dauer und Schwere der Erkrankung können Arbeitnehmer in zahlreiche Fallen tappen.

Die wichtigsten Fragen: Was muss ich bei der Krankmeldung beachten? Wie lange bekomme ich Entgeltfortzahlung? Welche Ansprüche habe ich bei einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit? Unter welchen Umständen kann ich eine Reha machen oder in Invaliditätspension gehen? Wie kann der berufliche Wiedereinstieg gelingen?

Durch die Corona-Pandemie hat dieser Themenkomplex noch einmal Dynamik bekommen. Neue Fragestellungen sind aufgetaucht: Darf mir der Chef etwas anschaffen, wenn ich in Quarantäne bin? Darf ich im Homeoffice arbeiten, obwohl ich krank bin? Die Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer OÖ sind laufend mit derartigen Fragen konfrontiert.

Bei der nächsten Online-Informationsveranstaltung aus der Reihe "Achtung, Falle!" werden sie heute ab 16 Uhr auf nachrichten.at live aus den Promenaden Galerien in Linz auch Ihre Fragen zum Thema "Krankheit und Ihr gutes Recht" beantworten.

Die Fragen können Sie uns live während der Veranstaltung stellen oder schon vorab schicken: entweder per Mail an achtung.falle@akooe.at