Kranke Esche auf Haus gestürzt: Ein Dachschaden, den niemand zahlen will

Die Küche war voller Scherben, als ob in dem Haus in Steyregg eine Handgranate explodiert wäre. „Zum Glück hat es keine Toten gegeben“, sagt der Besitzer, der 63-jährige Walter S. Ausgerechnet am Christtag vor zwei Jahren, am 25. Dezember 2022, kam es zu der Katastrophe.