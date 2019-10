Kraftfahrer saß in vier Tagen 55 Stunden ununterbrochen am Steuer

Der Serbe war vermutlich wegen seiner Übermüdung von der Straße abgekommen. Er war in den vergangenen vier Tagen 55 Stunden ununterbrochen am Steuer, teilte die Landespolizeidirektion OÖ am Donnerstag mit.

Die Straße war ab 2.20 Uhr drei Stunden lang gesperrt, weil der Anhänger quer über die Fahrbahn lag. Der Lenker bleib unverletzt, sein Lkw wurde leicht, der Anhänger total beschädigt. Der Mann hatte die Ruhezeiten nach EU-Vorschriften massiv verletzt. Er hinterlegte eine Sicherheitsleistung von 5.000 Euro und wurde angezeigt.