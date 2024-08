Krabbelstuben-Besuch wird am Vormittag beitragsfrei

Bisher war die Betreuung in Krabbelstuben kostenpflichtig. Das wird sich ab 1. September ändern, ab dann wird die Krabbelstube zumindest vormittags (bis 13 Uhr) beitragsfrei.

"Die Nachmittagsbetreuung wird noch günstiger, das Tarifsystem noch einfacher und übersichtlicher", sagt Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP). Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung sind künftig abhängig von den Betreuungstagen und dem Einkommen der Eltern sozial gestaffelt und bewegen sich zwischen 25 und 128 Euro. Die Tarife sind damit einheitlich zum Kindergarten gestaltet.

Die zusätzlichen Kosten, die dadurch für die Gemeinden entstehen, werden vom Land Oberösterreich übernommen, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Dafür werden rund zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Rekordzuwachs bei Krabbelstuben-Gruppen

In ganz Oberösterreich gibt es aktuell 426 Krabbelstuben-Einrichtungen mit 848 Gruppen. Mit 69 neuen Gruppen alleine im Vorjahr hat man einen Rekordzuwachs verzeichnet. Gruppen werden tendenziell kleiner, mit maximal zehn Kindern. Die Einrichtungen sind im Durchschnitt 48 Wochen im Jahr geöffnet, 85 Prozent von ihnen bieten eine ganztägige Betreuung an.

Aktuell sind 92 Projekte in Bau, 112 weitere in Planung. 275 Millionen Euro werden in den Ausbau der Krabbelstuben-Gruppen in Oberösterreich investiert.

Kritik kommt von der SP, die einen Anspruch auf ganztägige Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr fordert. Die Grünen fordern hingegen in einem weiteren Schritt auch die Abschaffung der Nachmittagsgebühren.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer