Kostenlose Tests auch vor Weihnachten

272.684 Tests – das war gestern (Stand: 17 Uhr) die Zwischenbilanz der landesweiten Massentest-Aktion, die am Freitag begonnen hatte. Bei rund 1,2 Millionen Oberösterreichern, die für einen Test in Frage kommen, ergab das eine vorläufige Teilnahmequote von 22,7 Prozent – die sich heute, Montag, noch erhöhen kann.

Denn heute hat man noch die Möglichkeit, sich in einer der 150 Teststationen kostenlos (und ohne Anmeldung) testen zu lassen. Doch auch wenn die Quote noch steigt – die Erwartungen, die die Politik in die Massentests gesetzt hat, dürften sich nicht erfüllen. Das betrifft nicht nur Oberösterreich, sondern alle Bundesländer (siehe Ausgliederung).

"Gewissheit vor dem Fest"

Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) kündigten daher gestern an, vor Weihnachten nochmals "kostenlose Schnelltests anzubieten". Wer unmittelbar vor dem Weihnachtsfest Gewissheit durch einen Antigen-Test haben möchte und seine Familienmitglieder schützen möchte, sollte "dieses Serviceangebot in Anspruch nehmen", so die beiden Politiker. Details dazu – Standorte, Anmeldeprozedere, Startzeitpunkt – müssten aber erst noch ausgearbeitet werden. Das Angebot solle bereits bestehende Testmöglichkeiten bei Ärzten und Apotheken ergänzen.

Für Linz bot Bürgermeister Klaus Luger (SP) dem Land an, das Design Center unter den Bedingungen wie beim Massentest als dauerhafte Teststraße zur Verfügung zu stellen. Kostenlose Tests für jene bereitzustellen, die sich auch testen lassen wollen, sei sinnvoller, als Massentests zu veranstalten, "die die meisten nicht annehmen."

Nach einem Treffen mit den Landeshauptleuten hatte die Bundesregierung am Freitag, wie berichtet, auch den Termin für die zweite Tranche der Massentests (8. bis 10. Jänner) festgelegt. Das grenze an "Realitätsverweigerung", kritisierte Luger gestern.

Um im Jänner österreichweit mehr Leute in die Teststraßen zu locken, prüft die Bundesregierung unterdessen Anreizsysteme, wie das Gesundheitsministerium gestern bestätigte. In Medienberichten kolportiert wurden etwa Belohnungen in der Höhe von 50 Euro.

Die Möglichkeit, sich vor Weihnachten nochmals kostenlos testen zu lassen, wird neben Oberösterreich auch Tirol anbieten. Dort gibt es auch schon konkrete Pläne: Ab Samstag, 19. Dezember, soll in jedem Bezirk eine dauerhafte kostenlose Teststraße zur Verfügung stehen, in der Stadt Innsbruck werden gleich mehrere angeboten. Auch in Salzburg will man ein derartiges dauerhaftes Testangebot prüfen, hieß es gestern aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP).

Von den 272.648 Personen, die sich bis gestern in Oberösterreich mittels Antigen-Test testen haben lassen, hatten übrigens 1026 Personen ein positives Testergebnis, das noch mit einem PCR-Test überprüft werden muss. (nieg)

150 Teststationen

Bis heute, Montag, stehen in ganz Oberösterreich an 150 Teststationen knapp 600 Teststraßen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mitzunehmen sind ein Mund-Nasen-Schutz sowie ein Lichtbildausweis. Für einen sicheren Ablauf sind rund 5700 Personen – medizinische Fachkräfte, Verwaltungspersonal und Helfer – im Einsatz sein.

Nur rund zehn Prozent ließen sich in Wien testen

Nicht nur in Oberösterreich liegt die Teilnahmequote an den österreichweiten Massentests weit unter den Erwartungen.

In Wien, wo gestern die seit 4. Dezember angebotenen Massentests endeten, ließen sich nur etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung gratis auf das Virus testen. Die Kapazitäten hingegen waren auf eine Teilnehmerquote von bis zu 60 Prozent oder 1,2 Millionen Menschen ausgelegt. Mit einer auf die Gesamtbevölkerung umgerechneten Beteiligung von vorerst 16,7 Prozent lag auch in Kärnten gestern, dem dritten und vorerst letzten Tag der Testungen, die Beteiligung im unteren Bereich: Den Planungen zugrunde lag eine Beteiligung von 50 Prozent.

Eine ähnlich niedrige Beteiligung wurde auch eine Woche zuvor in Tirol und Vorarlberg bei den dreitägigen Massentestungen verzeichnet. In Tirol hatten 33 Prozent der eingeladenen Personen das Angebot wahrgenommen (226.451), in Vorarlberg waren es 31 Prozent (105.361).



