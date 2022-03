Kostenlose Behandlungen von Kriegsvertriebenen in 324 Ordinationen in OÖ

In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) habe die Ärztekammer binnen weniger Stunden über 300 Mediziner gefunden, die sich dazu bereit erklärten, berichtete die oö. Ärztekammer am Mittwoch. Viele der in Oberösterreich Ankommenden benötigen medizinische Betreuung. Unter den 324 teilnehmenden Ordinationen in ganz Oberösterreich sind Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sowie Vertreterinnen und Vertreter dringend benötigter Fachgebiete. Der Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der oö. Ärztekammer Thomas Fiedler sowie oö. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser sprachen von einer beeindruckenden Zahl an teilnehmenden Ordinationen und lobten die Hilfsbereitschaft und das soziale Engagement der Ärzteschaft. Flüchtlinge oder Quartiergeber können sich im Bedarfsfall in einer der teilnehmenden Ordinationen wegen eines Behandlungstermins melden.