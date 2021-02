Korruptionsvorwürfe: Linzer Chefinspektor suspendiert

Die Polizei Oberösterreich hat nach einer Anzeige einen Chefinspektor in Linz wegen Korruptionsvorwürfen suspendiert, bestätigte deren Sprecher David Furtner. Der Beamte, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll u.a. Gratiskarten von Linzer Eishockeyvereinen im Austausch gegen Gefälligkeiten angenommen haben.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe - die OÖN haben ausführlich berichtet - war der Verdächtige vorerst in den Innendienst versetzt worden. Daraufhin forderte die Landespolizeidirektion den Akt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an. Am Mittwoch wurde dann die Suspendierung ausgesprochen und das Disziplinarverfahren eingeleitet, so Furtner.

Laut "Krone" enthält die Anzeige der "Black Wings" gegen ihren Ex-Manager auch Vorwürfe gegen jenen Polizisten. Daher hatte die Staatsanwaltschaft Linz den Akt der WKStA nach Wien weitergeleitet. Diese bestätigte eine Anzeige gegen zwei Personen, derzeit werde ein Anfangsverdacht geprüft, ob und weswegen Ermittlungen eingeleitet werden, ergebe sich erst anschließend, erklärte eine WKStA-Sprecherin.

