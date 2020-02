Kopfüber hängen geblieben: Skifahrerin am Krippenstein fast in Doline gestürzt

Die junge Freeriderin aus Deutschland war im freien Gelände zu Sturz gekommen und auf das Loch zugerutscht. Sie blieb aber am Beginn der Doline mit ihren Ski kopfüber an einer Latsche hängen, was sie vor einem Absturz in die Tiefe bewahrte.

Ihre Begleiter alarmierten sofort die Bergrettung, konnten aber selbst nicht zur Unfallstelle vordringen. Als der Notarzthubschrauber "Christophorus 14" aus Niederöblarn eintraf, hing die Frau noch immer kopfüber über der Doline. "Sie hat sich dann aber so weit drehen können, dass sie zumindest aufstehen konnte", sagte Bernd Dankelmayr von der Bergrettung Obertraun. Allerdings stürzten dabei ihre Ski in die je nach Schneelage zehn bis 20 Meter tiefe Doline.

Die Urlauberin konnte vom Rettungshubschrauber unverletzt gerettet werden Bild: Bergrettung Obertraun

Aus Angst, dass der Rotor-Abwind des Hubschraubers die Lage für die Frau weiter verschärft, wurde sie nicht direkt mit dem Tau geborgen. Stattdessen seilten sich Bergretter über den Hang zu ihr ab und konnten die Freeriderin gemeinsam mit der Hubschrauberbesatzung nach gut einer halben Stunde aus ihrer misslichen Lage befreien. Die 23-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.