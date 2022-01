Kooperation von JKU und AEC: Die digitale Zukunft des Rechtssystems

Wer ist schuld, wenn ein autonom fahrendes Auto einen Unfall verursacht? Vor dieser und ähnlichen Fragen werden Juristen schon in wenigen Jahren stehen. Im neuen Bachelorstudium für Rechtswissenschaften an der JKU sollen die Studierenden auf diese Fragestellungen vorbereitet werden. Vergangenes Semester konnten sie das Wahlpflichtfach "Beyond Coding" besuchen, das in Kooperation mit dem Ars Electronica Center (AEC) abgehalten wurde.

"Ziel ist, dass die Studierenden ein grundlegendes Verständnis für die behandelten Technologien entwickeln", erklärt Michael Mayrhofer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der JKU. Den Anfang bildete etwa ein Überblick über die geballte Expertise, die das AEC zu künstlicher Intelligenz zu bieten hat. "Langfristig geht es auch darum, wie solche neuen Technologien zum Beispiel in der Verwaltung des Rechtssystems eingesetzt werden können. Die Studierenden sollen einen Überblick über die Technologie haben, um Digitalisierungsprozesse zu koordinieren", sagt Mayrhofer. Das bisherige Feedback sei sehr gut. "Ich glaube, wir haben unser Ziel, einen Überblick zu geben, gut erreicht", sagt Mayrhofer.