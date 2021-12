Konzerte, Urlaube, Gutscheine: Weil ein einfaches Danke nicht genug ist

Am 1. Dezember haben die OÖNachrichten die Tombola der Wertschätzung gestartet. Die Resonanz, die es in den Tagen danach gab, war überwältigend. Unternehmen, Prominente und einfache Privatpersonen einte ein Wunsch: "Diese Aktion möchten wir unterstützen."

"Ich habe die OÖN aufgeschlagen, und sofort war es mir ein Bedürfnis, zu dieser Aktion etwas beizutragen", sagt Stardirigent Franz Welser-Möst. Den Mitarbeitern der Krankenhäuser zollt er höchsten Respekt: "Es ist übermenschlich, was diese Leute leisten." Er lädt zwei Gewinner zu einer Opernvorstellung der Salzburger Festspiele und zum gemeinsamen Abendessen ein.

Ähnlich sehen das die "Amadeus Music Award"-Gewinner der Folkshilfe: "Ihr seid die wahren Heldinnen und Helden", sagen sie in Richtung der Pflegekräfte. Sie erklärten sich bereit, im Großraum Linz ein Straßenmusikkonzert für 50 Mitarbeiter einer Krankenhausstation zu veranstalten. Für Florian Ritt, Paul Slaviczek und Gabriel Fröhlich ist es "eine Ehrensache", diese Aktion zu unterstützen.

Auch der oberösterreichischen Polizei war es ein Anliegen, einen Tombola-Preis beizusteuern. Die Landespolizeidirektion hat einen kreativen Preis gefunden: Die Gewinner dürfen sich in Begleitung erfahrener Beamter auf Donau-Bootsrundfahrten mit dem neuen Polizeiboot "Lentia" freuen.

"Die Menschen, die da um jedes Leben kämpfen, sind auf Anschlag", sagt Richard Hanke, Wander- und Schneeschuhführer aus Gmunden. Eine Tageswanderung durch das verschneite Salzkammergut könnte da ein guter Ausgleich sein, sagt er. Und genau die stiftete er als Preis.

"Erholung ist wohl das Wichtigste für die so belasteten Pflegekräfte", sagt auch Sonja Hainy, Marketingchefin des Spa Hotels Bründl in Bad Leonfelden. Deshalb spendete das Viersternehaus zwei Gutscheine für zwei Übernachtungen samt Vier-Gang-Abendmenü und Entspannung im Wellnessbereich.

Damit die belasteten Krankenhausmitarbeiter ihren Humor in diesen schwierigen Zeiten nicht verlieren, hat die Oberbank den Kabarettisten Klaus Eckel engagiert, der am 22. Juni 2022 im Donauforum für die Gewinnerinnen und Gewinner auftreten wird.

Zahlreiche Firmen und Institutionen steuerten Gutscheine und Eintrittskarten für die Tombola bei. Die Bandbreite ist groß und reicht von Einkaufsgutscheinen vom XXXLutz, von der Fussl Modestraße, von Bellaflora und Vossen über Kinotickets des Megaplex Pasching und Linzer Moviemento bis hin zu Jahreskarten in verschiedenen Museen.

Tombola-Anmeldung

Noch bis Sonntag, 12. Dezember, können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser auf nachrichten.at/danke für die Tombola anmelden. Am 15. Dezember entscheidet ein Zufallsgenerator über die Preisträger. In den Tagen darauf wird schriftlich mitgeteilt, ob und was man gewonnen hat.