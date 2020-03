Kontrollen an den Grenzen, kleine Übergänge werden geschlossen

Seit gestern, acht Uhr, wird an den Grenzen zu Deutschland streng kontrolliert. Es geht darum, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ziel sei, dass möglichst kein ausländischer Bürger einreist, sagt Thomas Borowik, Pressesprecher der Bundespolizei München. Doch es gibt Ausnahmen.

An den größeren Grenzübergängen kam es zu Staus, vor allem auf der Autobahn bei Suben. Bis zu einer Stunde Wartezeit war zu verzeichnen. Viele Lastwagen bewegten sich im Schritttempo auf die Grenzpolizisten zu – einige Lieferwagen und kleinere Firmenfahrzeuge, wenige Privatautos.

Der Warenverkehr sei vom Einreiseverbot ausgenommen, damit es zu keinen Lieferengpässen komme, erläutert Borowik. Auch Berufspendler können vom österreichischen Wohnort zur deutschen Arbeitsstelle fahren. "Nachweise wie einen Arbeitsvertrag mitbringen", rät der Polizeipressesprecher den Pendlern und auch Dienstreisenden, wie etwa Handwerkern, die zu einer Baustelle unterwegs sind.

Polizisten vor Ort entscheiden

Ein triftiger Reisegrund müsse vorliegen, damit das Passieren gestattet werde, betont Borowik. Da gehe es um Einzelfälle, die Polizisten vor Ort treffen die Entscheidung, ob jemand einreisen darf oder umkehren muss. Borowik warnt er davor, Lügengeschichten aufzutischen: "Dazu ist die Lage viel zu ernst."

Lokalaugenschein auf der B 148 zwischen Braunau und Simbach: Die Kolonne Richtung Deutschland wird immer länger, erstreckt sich schnell bis über die Innbrücke hinaus. Drei Polizisten befragen jeweils drei Lenker, Lkw werden relativ rasch durchgewunken, wenn sie die Papiere vorgezeigt haben, bei den anderen dauert es mitunter etwas länger. Alle sind freundlich, ruhig, geduldig. Die Fahrbahn wurde mit Hütchen verengt, Polizeiautos mit Blaulicht machen auf die Kontrollen aufmerksam.

Auf der Gegenfahrbahn läuft der Verkehr ungehindert durch, wenn auch merkbar weniger als an anderen Tagen. Ruhig ist es am Montagvormittag am Grenzübergang in der Braunauer Altstadt, auch an der Grenze zwischen Obernberg und Bad Füssing. Rund 200 Meter nach der Innbrücke hat eine mobile Einheit deutscher Polizisten Stellung bezogen. Umkehren musste in der halben Stunde, in der der OÖN-Redakteur vor Ort war, niemand.

Kein Tanktourismus mehr

Völlig zum Erliegen gekommen ist der Tanktourismus aus dem bayerischen Bad Füssing nach Obernberg. Während an normalen Wochentagen viele Fahrzeuge aus Bayern bei der Tankstelle gleich neben dem ehemaligen Grenzübergang mit kostengünstigerem Treibstoff befüllt werden, ist jetzt das genaue Gegenteil der Fall. Kein einziges deutsches Fahrzeug – und auch kein österreichisches – ist um die Mittagszeit an der Tankstelle zu sehen.